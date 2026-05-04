Bragagna a Sportface | Raccontare l’atletica giorno per giorno perché anticipa i tempi della società

L’estate di Sky Sport si prepara a offrire numerosi appuntamenti dedicati all’atletica, tra cui spicca l’Europeo in programma nelle prossime settimane. La voce storica del racconto sportivo italiano, Franco Bragagna, ha spiegato che narrare l’atletica giorno per giorno permette di anticipare i temi e le dinamiche che influenzeranno anche la società in futuro. La trasmissione degli eventi sarà accompagnata da commenti e approfondimenti live, con un’attenzione particolare alle gare e ai protagonisti della competizione.

L’estate di Sky Sport si annuncia ricca di emozioni e tra i tantissimi appuntamenti c’è anche l’Europeo di atletica, con la voce di Franco Bragagna, figura storica del racconto sportivo italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Infine un accenno alla necessità di raccontare l’atletica giorno per giorno: “L’atletica ha anticipato i tempi perché è stato praticato spontaneamente dai figli di.🔗 Leggi su Sportface.it

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