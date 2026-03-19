Mondiali atletica indoor 2026 | tutti gli italiani in gara giorno per giorno Orari esatti e dove vederli in tv

Dal 20 al 22 marzo a Torun si svolgono i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, con 26 atleti italiani iscritti alla competizione. La manifestazione si terrà in diverse sessioni, con orari precisi per ogni evento. Gli spettatori potranno seguire le gare in diretta televisiva e in streaming. La partecipazione italiana comprende atleti di varie discipline dell’atletica indoor.

Al netto di eventuali rinunce in extremis, saranno 26 gli azzurri impegnati a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. La località polacca si appresta ad ospitare l’evento clou della stagione invernale, in cui verranno assegnati nel complesso 27 titoli iridati al coperto tra prove individuali e a squadre. L’Italia spera di migliorare il bottino della passata edizione (un anno fa a Nanchino arrivarono 2 ori e 1 argento) grazie ad una spedizione estremamente competitiva e ambiziosa, che può contare su alcune stelle del calibro di Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Nadia Battocletti e Lorenzo Simonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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