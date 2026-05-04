Braccio di un escavatore urta il ponte sulla statale | traffico deviato e verifiche in corso

Nella mattinata di oggi, un braccio di un escavatore ha urtato un ponte lungo la statale 16, provocando disagi al traffico in direzione Lecce. La collisione ha reso necessario l'intervento immediato dei tecnici di una società che gestisce le infrastrutture stradali per eseguire controlli sulla stabilità del cavalcavia. La strada è stata temporaneamente deviata mentre si svolgono le verifiche.

MAGLIE – Mattinata di disagi nei pressi della strada statale 16, in direzione Lecce, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e ha reso necessario l'intervento urgente dei tecnici Anas per la verifica della stabilità di un cavalcavia. I fatti si sono verificati pochi minuti dopo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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