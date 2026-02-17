Calabria ponte SS107 a rischio | cedimento strutturale traffico deviato e urgenza interventi di consolidamento

Un cedimento parziale di una spalletta ha causato la chiusura del ponte sulla SS107 “Silana-Crotonese” a Zumpano, in provincia di Cosenza. La crepa scoperta ha reso necessario deviare il traffico e avviare subito lavori di consolidamento. Le autorità hanno già predisposto piani di intervento per rafforzare la struttura e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Calabria sull’allerta: crepa su ponte della SS107, traffico deviato e interventi d’urgenza. Un cedimento parziale di una spalletta ha costretto alla chiusura di un ponte sulla Statale 107 “Silana-Crotonese”, nel comune di Zumpano, in provincia di Cosenza. L’evento, rilevato nella serata di ieri, 16 febbraio 2026, ha immediatamente sollevato preoccupazioni per la stabilità dell’infrastruttura e ha determinato la chiusura del tratto stradale per garantire la sicurezza. L’ANAS ha già predisposto un piano di interventi urgenti per stabilizzare la struttura. L’emergenza e il rischio di collasso. La situazione si è manifestata con il distacco di una spalletta, un elemento cruciale per la tenuta strutturale del ponte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal 20 gennaio al 7 marzo, la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” nel Comune di Motta Sant'Anastasia sarà chiusa tra il km 73,850 e il km 74, per lavori sul ponte.

Il governo ha nominato Aldo Isi commissario straordinario per i lavori ferroviari tra Calabria e Sicilia.

