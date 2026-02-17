Calabria ponte SS107 a rischio | cedimento strutturale traffico deviato e urgenza interventi di consolidamento

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cedimento parziale di una spalletta ha causato la chiusura del ponte sulla SS107 “Silana-Crotonese” a Zumpano, in provincia di Cosenza. La crepa scoperta ha reso necessario deviare il traffico e avviare subito lavori di consolidamento. Le autorità hanno già predisposto piani di intervento per rafforzare la struttura e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Calabria sull’allerta: crepa su ponte della SS107, traffico deviato e interventi d’urgenza. Un cedimento parziale di una spalletta ha costretto alla chiusura di un ponte sulla Statale 107 “Silana-Crotonese”, nel comune di Zumpano, in provincia di Cosenza. L’evento, rilevato nella serata di ieri, 16 febbraio 2026, ha immediatamente sollevato preoccupazioni per la stabilità dell’infrastruttura e ha determinato la chiusura del tratto stradale per garantire la sicurezza. L’ANAS ha già predisposto un piano di interventi urgenti per stabilizzare la struttura. L’emergenza e il rischio di collasso. La situazione si è manifestata con il distacco di una spalletta, un elemento cruciale per la tenuta strutturale del ponte.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Lavori sul ponte della strada statale 192 a Motta Sant'Anastasia: traffico deviato dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio al 7 marzo, la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” nel Comune di Motta Sant'Anastasia sarà chiusa tra il km 73,850 e il km 74, per lavori sul ponte.

Decreto Ponte, Aldo Isi commissario per gli interventi ferroviari tra Calabria e Sicilia

Il governo ha nominato Aldo Isi commissario straordinario per i lavori ferroviari tra Calabria e Sicilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maltempo provoca distacco spalletta ponte SS107 nel Cosentino; Maltempo, piogge e mareggiate: danni in Calabria e Campania; Maltempo, cedimento a un ponte della SS107 nel Cosentino; Maltempo in Calabria: strade chiuse e viabilità critica.

Zumpano, il maltempo provoca il distacco di una spalletta del ponte sulla SS107Il distacco di una spalletta di un ponte, a Zumpano, comune alle porte di Cosenza, su cui scorre la Statale 107 Silana-Crotonese ha imposto un intervento d’urgenza per scongiurare il collasso del mu ... giornaledicalabria.it

calabria ponte ss107 aMaltempo provoca distacco spalletta ponte SS107 nel CosentinoIl distacco di una spalletta di un ponte, a Zumpano, comune alle porte di Cosenza, su cui scorre la Statale 107 Silana-Crotonese ha imposto un intervento d'urgenza per scongiurare il collasso del mu ... ansa.it