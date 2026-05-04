Assolo vincente di Mirko Bozzola a Montalto | suo il 12° Memorial Tortoli

Mirko Bozzola, 22 anni, ha vinto la 12ª edizione del Memorial Daniele Tortoli a Montalto, nel comune di Pergine Laterina. Il giovane atleta, che corre con la squadra Padovani, ha concluso la gara con un assolo vincente. La competizione si è svolta nel territorio di Montalto, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La vittoria di Bozzola rappresenta il risultato più significativo di questa edizione del memorial.

Una splendida vittoria quella di Mirko Bozzola, 22enne novarese che corre con la Padovani, nella 12esima edizione del memorial Daniele Tortoli a Montalto nel comune di Pergine Laterina. La gara, disputatasi nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, ha visto al via ben 185 corridori tra elite e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Bozzola firma il Memorial Tortoli: spettacolo e pubblico delle grandi occasioni a MontaltoMONTALTO (Pergine Laterina) – Grande ciclismo e pubblico delle grandi occasioni per la 12ª edizione del Memorial Daniele Tortoli, che ha regalato... Ciclismo: Bozzola scatenato nel Memorial Daniele TortoliLaterina Pergine Valdarno (Arezzo), 3 maggio 2026 – Dopo il successo di Roma nel Gran Premio della Liberazione, il ventiduenne piemontese della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ciclismo, Bozzola trionfa in solitaria nel Gp Liberazione di Roma; LIBERAZIONE U23. DOPPIETTA PADOVANI E TRIONFO DI BOZZOLA CON DEDICA AL COMPIANTO BONALDO; Gp General Store: assolo vincente di Tommaso Bambagioni; Gran Premio della Liberazione, Bozzola firma l’impresa a Caracalla. Mirko Bozzola vince il 12° Memorial TortoliÈ stato Mirko Bozzola della Padovani Polo Cherry Bank a tagliare per primo il traguardo della 12esima edizione del Memorial Tortoli. A salire sul secondo gradino del podio è stato Tommaso Tessiore del ... teletruria.it Ciclismo: Bozzola scatenato nel Memorial Daniele TortoliSeconda vittoria per il ventiduenne piemontese con arrivo a Montalto, frazione di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo ... msn.com Mirko #Bozzola solitario al traguardo del Memorial Daniele Tortoli. Per il portacolori della Padovani è il secondo successo stagionale dopo quello conquistato al GP Liberazione #spaziogiovani x.com 12' Memorial Tortoli 12' Coppa IT.TE.DI. 20' Trofeo Petroli Firenze. Vittoria in solitaria per Mirko Bozzola (Padovani) su Tommaso Tessiore (Rostese) e George Wood (MG K-Vis). #ittedi #petrolifirenze #montalto #laterina #comuneperginelaterina - facebook.com facebook