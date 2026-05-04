Bosco ferito | le devastanti immagini dal drone dopo l’incendio del Monte Faeta Polmone verde in cenere

Dopo l’incendio che ha coinvolto il Monte Faeta, sono state diffuse immagini riprese con un drone che mostrano le conseguenze del rogo su un’area forestale. Le immagini rivelano ampie zone di vegetazione bruciate, con alberi anneriti e terreni carbonizzati. L’incendio ha causato danni significativi alla zona, considerata un importante spazio naturale della regione. Le autorità stanno conducendo verifiche per accertare le cause dell’incendio.

San Giuliano Terme (Pisa)), 4 maggio 2026 – Una ferita nel cuore di Toscana. Un polmone verde che non respira più. Ci vorrà molto tempo per vedere di nuovo il verde rigoglioso sul Monte Faeta, dopo il devastante incendio che ha caratterizzato il weekend lungo del 1 maggio. Fiamme altissime, fumo arrivato fino a Livorno. Un rogo che ha distrutto uno scrigno di biodiversità fra le province di Pisa e Lucca. https:www.lanazione.itvideomonte-faeta-il-dopo-incendio-visto-dallalto-le-cicatrici-del-rogo-ujx0jdqw Un paesaggio lunare. Centinaia di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari per lo spegnimento. Sono almeno 800 gli ettari andati in fumo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bosco ferito: le devastanti immagini dal drone dopo l’incendio del Monte Faeta. Polmone verde in cenere Notizie correlate Lucca, incendio sul monte Faeta: le immagini dal canadair dei vigili del fuocoProseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di... Monte Faeta, il dopo incendio visto dall’alto: le cicatrici del rogoLe immagini aeree documentano l’estensione dei danni dopo l’incendio che ha colpito le valli di Asciano: ettari di bosco bruciati, versanti anneriti... Tutti gli aggiornamenti Bosco ferito: le devastanti immagini dal drone dell’incendio del Monte Faeta. Polmone verde in cenereIl video dalla provincia di Pisa: adesso che le fiamme sono spente, resta la devastazione. Uno scrigno di biodiversità fortemente danneggiato. Ci vorrà tempo per rivedere la natura tornare a vivere in ... lanazione.it Monte Faeta, l’incendio non fa più paura, ma dopo sei giorni di fuoco le ferite sono profondeIl rogo è sotto controllo dopo aver devastato 700 ettari. Le squadre AIB sono ancora al lavoro per la bonifica, mentre si attendono le piogge. Gli esperti chiedono maggiore prudenza negli abbruciament ... noitv.it