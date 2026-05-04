A Borso del Grappa, un pilota di deltaplano si è incastrato tra gli alberi a circa 450 metri di altezza. I soccorritori sono intervenuti per raggiungerlo e metterlo in salvo tra i rami, ma i dettagli su come siano riusciti a farlo non sono ancora stati resi noti. La causa che ha portato alla perdita di controllo del deltaplano durante il volo non è stata confermata.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a raggiungere il pilota tra i rami?. Cosa ha causato la perdita di controllo del deltaplano a 450 metri?. Perché l'intervento degli amici è stato decisivo per il salvataggio?. Quali danni ha subito l'attrezzatura dopo l'impatto con la vegetazione?.? In Breve Pilota di 63 anni originario di Camposampiero incastrato a 10 metri d'altezza.. Soccorso alpino della pedemontana del Grappa interviene a 450 metri di quota.. Compagni di volo presenti a Costa della Chiesa gestiscono l'emergenza iniziale.. Danni significativi al deltaplano causati dall'impatto con la vegetazione boschiva.. Un pilota di deltaplano di 63 anni è rimasto incastrato tra i rami di un albero a 10 metri di altezza presso il quarto tornante della Strada Generale Giardino a Borso del Grappa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borso del Grappa, pilota di deltaplano incastrato tra gli alberi

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