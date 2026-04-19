Una donna di 38 anni di Zugliano è stata recuperata dopo essere caduta durante un volo in parapendio nella zona del Trevigiano. L'incidente ha richiesto un intervento di soccorso verticale, con il pilota che è stato estratto tra gli alberi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente e le condizioni della donna.

Una trentottenne di Zugliano è stata salvata dopo una caduta avvenuta durante un volo in parapendio nella zona del Trevigiano. L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle ore 9:20, quando la sportiva è precipitata tra la vegetazione proprio sotto l’area di decollo denominata Tappeti, rimanendo incastrata tra i rami degli alberi. L’intervento tecnico del Soccorso Alpino nel bosco. La segnalazione è giunta alla centrale operativa del 118 di Treviso, che ha immediatamente coordinato l’attivazione del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa. Grazie all’invio tempestivo delle coordinate geografiche, le squadre sono riuscite a individuare il punto esatto in cui la donna era rimasta sospesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso verticale nel Trevigiano: pilota salvata tra gli alberi

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