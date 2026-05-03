Base jumper incastrato tra gli alberi | soccorso a Cima Capi

Un base jumper è rimasto incastrato tra gli alberi durante un volo in zona Cima Capi. I soccorritori sono intervenuti tre volte in poche ore per tentare di liberare la persona. L'incidente si è verificato durante un'escursione ad alta quota, con i soccorsi che hanno dovuto affrontare difficoltà nel raggiungere e aiutare il soggetto intrappolato tra i rami. La situazione ha richiesto diverse operazioni di intervento per estrarlo in sicurezza.

? Cosa scoprirai Come è riuscito il base jumper a finire incastrato tra gli alberi?. Perché i soccorritori sono stati chiamati tre volte in poche ore?. Cosa ha colpito la capocordata durante l'arrampicata nella Valle del Sarca?. Dove sono stati trasportati d'urgenza gli alpinisti feriti dalla caduta sassi?.? In Breve Base jumper incastrato a Cima Capi sabato 2 maggio 2026 ore 10.. Due escursionisti recuperati nella notte precedente sulla parete dello Scudo.. Donna ferita da caduta sassi presso Piramide Lakshmi nella Valle del Sarca.. Infortunata trasportata con elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento.. Sabato 2 maggio 2026, un base jumper è rimasto incastrato tra gli alberi di Cima Capi dopo essersi lanciato dalla vetta, attivando i soccorsi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino di Riva del Garda.🔗 Leggi su Ameve.eu

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