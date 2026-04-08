Le Borse petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono Piazza Affari vola | la tregua riaccende l’euforia globale

Dopo l’annuncio di una tregua tra Stati Uniti e Iran, i mercati finanziari hanno registrato un rapido aumento della volatilità. Le Borse di tutto il mondo hanno mostrato segnali di rialzo, mentre i prezzi di petrolio e gas sono diminuiti sensibilmente. La giornata si è aperta con una forte spinta sui listini azionari, in particolare in Italia, dove Piazza Affari ha registrato una crescita significativa. La reazione globale ha coinvolto anche le materie prime, che hanno subito variazioni immediate.

La tregua tra Stati Uniti e Iran produce un effetto immediato sui mercati globali, innescando una reazione a catena che parte dalle materie prime e si estende alle Borse di tutto il mondo. Il primo segnale arriva dal petrolio, che nelle ore successive all’annuncio del cessate il fuoco registra un crollo fino al 18%, mentre anche il gas perde circa il 19%, riportandosi su livelli più contenuti. Il crollo dell’energia e il cambio di scenario. Le parole di Donald Trump e la conferma della riapertura dello Stretto di Hormuz determinano una brusca riduzione del rischio percepito sui mercati. Il Brent scende sotto i 100 dollari al barile, mentre il Wti tocca quota 93 dollari, segnando una delle flessioni più rapide degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Le Borse, petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono. Piazza Affari vola: la tregua riaccende l’euforia globale Le Borse, petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono, Piazza Affari vola in avvio: la tregua riaccende l’euforia globaleLe parole di Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz innescano una reazione immediata dei mercati globali. Le Borse, petrolio crolla e mercati corrono: la tregua riaccende l’euforia globaleLe parole di Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz innescano una reazione immediata dei mercati globali. Temi più discussi: Mercati europei in rosso con crisi in Medio Oriente lontana da soluzione e impennata petrolio; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,2%. In rosso Stm e Mps, il petrolio Wti sale del 10%; Piazza Affari corre con energia e utility, ma BFF Bank crolla, Milano tra rally e scosse improvvise; Borse 30 marzo tutte in rialzo in Europa e in America. La Ferrari brilla a Piazza Affari. Le Borse, petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono, Piazza Affari vola in avvio: la tregua riaccende l’euforia globaleLe parole di Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz innescano una reazione immediata dei mercati globali. Il ... thesocialpost.it Tregua in Iran, sospiro di sollievo per i mercati: vola l’Europa, Piazza Affari in netto rialzo. Crollano gas e petrolio. E lo spread…Guerra Iran-Usa, le Borse europee rialzano la testa dopo l’annuncio di una tregua di due settimane ... affaritaliani.it Forti rialzi sui listini dell’Europa dopo il cessate il fuoco tra Usa e Iran. Giù anche il gas ad Amsterdam. Crolla lo spread. E in Piazza Affari volano Buzzi, Unicredit e Moncler - facebook.com facebook Samsung vede nel primo trimestre utile in aumento di otto volte grazie alla forte domanda di chip AI. Ne beneficia anche Stm a Piazza Affari x.com