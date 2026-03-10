Le Borse italiane aprono in rialzo dopo giorni di turbolenza, mentre i prezzi di petrolio e gas segnano una diminuzione. Nel frattempo, i prezzi di benzina e diesel continuano a salire, anche se a ritmo più lento. I mercati mostrano segnali di ripresa, con gli operatori che monitorano attentamente l’andamento delle quotazioni internazionali e gli effetti delle tensioni geopolitiche sulla situazione economica globale.

Milano, 10 marzo 2026 – I prezzi di petrolio e gas in calo, le borse che aprono in positivo. Si aprono con segnali di (timido) ottimismo i mercati dopo giorni di pesanti ripercussioni sull’economia globale causati dalla guerra di Israele e Usa contro l’Iran. Le Borse europee rimbalzano in avvio dopo le indicazioni di Donald Trump sulla fine della guerra in Medio Oriente. Parole che hanno portato ad un calo del prezzo del petrolio dopo la fiammata della vigilia. Aprono in netto rialzo Milano (+2,59%), Francoforte (+2,04%), Parigi (+1,89%) e Londra (+1,14%). Accise su gasolio e benzina: cosa sono, quanto incidono sul prezzo e come funzionano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rimbalzano le Borse, petrolio e gas in calo. Rallenta ma non si ferma l’aumento di benzina e diesel

