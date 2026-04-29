VIDEO | Tutto pronto per Borghi dei Tesori tre weekend alla scoperta di 25 piccoli gioielli siciliani

Sono in corso i preparativi per l’evento Borghi dei Tesori, che si svolgerà durante tre weekend dedicati alla scoperta di 25 piccoli centri siciliani. Durante le giornate, i visitatori potranno partecipare a attività come pranzare con i pastori, visitare chiese e oratori, esplorare casamatta nascoste in montagna, scendere in grotte, utilizzare e-bike e passeggiare tra piante aromatiche come origano e zafferano. Saranno anche proposte degustazioni di piatti tradizionali e l’osservazione di fiori locali.

Fermarsi a pranzo con i pastori, contare chiese e oratori e nascondersi in una casamatta mimetizzata nella montagna, scendere in una grotta, pedalare su una e-bike, passeggiare tra origano e zafferano, assaggiare una pasta che non è una pasta, contare i petali di un fiore dolcissimo, ascoltare la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Weekend alla scoperta dei ’Tesori Aperti’Il ricchissimo fine settimana dedicato alla Madonna dei Fiori e a Castrocaro in Fiore, offre l’opportunità di conoscere l’anima autentica del... Il weekend della grande bellezza. Alla scoperta dei nostri tesori col FaiSabato e domenica i beni culturali della provincia apriranno per le giornate del Fai. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tutto pronto per il Trento Film Festival 2026, venerdì il via alla 74° edizione; VIDEO | Tutto pronto per la Padova Marathon: presentati i top runners; Tutto pronto per la 39esima edizione della StraBrescia; Isola del Liri - Tutto pronto per il Primo Maggio 2026, questa mattina la presentazione (VIDEO). Stasera i Grammy Awards, a Los Angeles tutto pronto per lo showSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Tutto pronto per il discorso di fine anno di Mattarella: il backstageRoma, 31 dic. (askanews) - La pace, i giovani, la coesione sociale e gli 80 anni della Repubblica, anniversario che si celebrerà nel 2026: sono alcuni dei temi del discorso di fine anno del Presidente ... ilmattino.it 7Gold Sicilia. . Tutto pronto per la IV edizione di “A nome loro 2026”: musiche e voci per le vittime di mafia Appuntamento il 30 maggio a Castelvetrano - facebook.com facebook