Bordighera | il piano Smart City per sicurezza e mobilità urbana

A Bordighera è in atto un progetto chiamato Smart City che riguarda la sicurezza e la mobilità urbana. Verranno implementate soluzioni di smart parking per facilitare la ricerca di posti auto. Inoltre, alcune zone della città saranno dotate di telecamere di videosorveglianza per monitorare specifiche aree pubbliche. Questi interventi mirano a migliorare la gestione del traffico e la sicurezza cittadina.

? Cosa scoprirai Come cambierà la ricerca del parcheggio grazie allo smart parking?. Quali nuove aree saranno coperte dalle telecamere di videosorveglianza?. Come funzionerà la segnalazione digitale dei problemi stradali e dei rifiuti?. Perché i varchi intelligenti influenzeranno il traffico nei centri storici?.? In Breve Federico Bertaina propone piattaforma integrata per monitorare videosorveglianza e traffico in tempo reale.. Varchi intelligenti con lettura targhe gestiranno flussi ZTL e accessi principali città.. Sistema smart parking con pannelli informativi ridurrà stress ricerca sosta per residenti.. Piattaforma digitale permetterà segnalazioni geolocalizzate su rifiuti e illuminazione per manutenzione preventiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera: il piano Smart City per sicurezza e mobilità urbana Notizie correlate Mobilità urbana: il parcheggio si fa sempre più smart anche in ItaliaLa trasformazione digitale che ha investito il settore dei trasporti nell’ultimo ventennio ha ridefinito radicalmente il concetto stesso di... Smart Concept #2, debutto a Pechino. La mobilità urbana del futuro prende forma – FOTO‹ › 1 / 4 Smart Concept #2 ‹ › 2 / 4 Smart Concept #2 ‹ › 3 / 4 Smart Concept #2 ‹ › 4 / 4 Smart Concept #2 Al Global Brand Event di Pechino, smart...