Mobilità urbana | il parcheggio si fa sempre più smart anche in Italia

In Italia, il parcheggio sta diventando sempre più intelligente grazie alla diffusione di tecnologie digitali. Negli ultimi anni, molte città hanno implementato sistemi di parcheggio automatizzati e applicazioni mobili per facilitare la ricerca e la gestione degli spazi. Questa tendenza si riflette in un aumento di strutture dotate di sensori e di soluzioni digitali che migliorano l’efficienza e l’esperienza degli utenti.

La trasformazione digitale che ha investito il settore dei trasporti nell’ultimo ventennio ha ridefinito radicalmente il concetto stesso di spostamento. Non si tratta più esclusivamente di raggiungere una destinazione, ma di gestire l’intera esperienza di viaggio attraverso un ecosistema integrato di servizi. In questo scenario, la Smart Mobility si impone come paradigma dominante, dove l’efficienza non è misurata solo in chilometri percorsi, ma nella capacità di ottimizzare ogni singola fase del tragitto. Tra queste, la gestione della sosta ha subito una metamorfosi profonda: da incognita stressante e dispendiosa a tappa pianificata e strategica. 🔗 Leggi su Notizie.com

