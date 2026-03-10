Andar per cantine live | 700 partecipanti alla prima edizione del format per l’enoturista

La prima edizione di Andar per Cantine Live si è svolta nel Complesso delle Officine Storiche di Porta a Mare a Livorno, attirando circa 700 partecipanti. Il format, ideato da Enoturistica, è dedicato al turismo del vino e alle visite in cantina. La manifestazione ha visto un buon afflusso di pubblico interessato a scoprire le offerte delle cantine coinvolte.

Buona la risposta del pubblico per la prima edizione di Andar per Cantine Live, il format ideato da Enoturistica dedicato al turismo del vino e alla cultura della visita in cantina, ospitato nel Complesso delle Officine Storiche di Porta a Mare a Livorno.. Nel corso del weekend l’iniziativa ha registrato una partecipazione complessiva stimata in circa 700 persone interessate in modo specifico all’evento più i frequentatori abituali delle Officine,con 200 Wine Lovers Card attivate per accedere alle degustazioni. Particolarmente significativa la giornata di domenica, che ha registrato un’affluenza quasi tripla rispetto al sabato, segnale di un passaparola positivo e di un crescente interesse del pubblico verso il format. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Andar per cantine live: 700 partecipanti alla prima edizione del format per l’enoturista Articoli correlati ’Bagnacavallo in un bicchiere’. Mille partecipanti alla prima edizioneProfumi di vino e sapori locali hanno invaso l’ex mercato coperto di via Baracca a Bagnacavallo, trasformando il cuore della città in un percorso di... Leggi anche: “Andar per Cantine” accende la Toscana del vino, Livorno 7 e 8 marzo Una raccolta di contenuti su Andar per cantine live 700 partecipanti... Discussioni sull' argomento Andar per Cantine LIVE Livorno 7-8 marzo 2026; Livorno, Porta a Mare ospita Andar per Cantine Live: degustazioni, talk e Tuscany Wine Experience Awards; Sambenedettese-Livorno alle 20:30: amaranto a caccia del colpo playoff, ma il Riviera è una trappola; Ai: Intelligenza artificiale e lavoro, la sfida di governare il cambiamento. 7–8 marzo a Livorno: Andar per Cantine LIVE accende la Toscana del vinoUn evento immersivo firmato Enoturistica, in programma presso le Officine Storiche del Complesso Commerciale e Residenziale Porta a Mare di Livorno ... acquabuona.it La crisi psichiatrica, andar per mare - facebook.com facebook Modi ji be like : Ab toh le lo andar #T20WorldCup2026final x.com