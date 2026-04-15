Inps cedolino via email per oltre 3 milioni di pensionati | più di 2 milioni di accessi mensili al servizio online

Da aprile 2026, oltre tre milioni di pensionati hanno deciso di ricevere il cedolino della pensione via email. Il servizio online viene utilizzato mensilmente da più di due milioni di persone, che preferiscono consultare il documento digitale invece di riceverlo in formato cartaceo. Questa modalità rappresenta una soluzione sempre più diffusa tra gli utenti, con un numero crescente di accessi ogni mese.

Ad aprile 2026, sono più di 3 milioni i pensionati che scelgono di ricevere il cedolino pensione tramite posta elettronica. Lo afferma l’Inps in un comunicato, confermando la crescente fiducia verso gli strumenti digitali e l'efficacia delle strategie adottate per semplificare l’accesso alle informazioni previdenziali. Oltre all’invio via e-mail, si registra un ampio utilizzo del servizio di consultazione online del cedolino, accessibile attraverso il sito istituzionale. Nel corso del 2026, gli accessi mensili al servizio on line «Cedolino della pensione" hanno superato i 2 milioni. Ancora più rilevanti i numeri degli accessi tramite applicazione mobile, che contano una media di 3 milioni di accessi, con picchi oltre i 4 milioni a gennaio.🔗 Leggi su Feedpress.me

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