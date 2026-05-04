Bonus interessi mutuo quando scatta la detrazione del 19% e chi può usufruirne | le novità nel 730 2026

Nel 2026, i contribuenti potranno usufruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi dei mutui, con alcune novità rispetto agli anni precedenti. La detrazione si applica sulle spese sostenute per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili abitativi, e il valore medio dello sconto fiscale si attesta intorno ai 295 euro. L'aumento dei tassi d'interesse ha influenzato questa agevolazione, che riguarda principalmente chi ha un reddito tra i 26 e i 50 mila euro.

L’aumento dei tassi d'interesse ha spinto lo sconto fiscale medio sui mutui a 295 euro, premiando soprattutto la fascia di reddito tra i 26 e i 50 mila euro. La detrazione resta pari al 19% degli interessi passivi versati per l'abitazione principale, su un tetto massimo di 4mila euro, ma con nuove limitazioni nel 730 precompilato per i redditi oltre i 75 mila euro sui mutui più recenti. Ecco cosa sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Modello 730/2026, come portare portare in detrazione gli interessi passivi del mutuoCon l’avvicinarsi della stagione dichiarativa, uno dei temi più caldi per i contribuenti italiani riguarda la detrazione degli interessi passivi... Bonus scuola 2026 nel 730: aumenta la detrazione e cambia il rimborso per le famiglieCon l’avvio della stagione dichiarativa 2026, torna al centro dell’attenzione il tema del bonus scuola nel modello 730, alla luce delle novità... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fondo Prima Casa; Mutui: la BCE lascia i tassi invariati, ma all'orizzonte lo scenario si oscura; Dichiarazione 730, detrazioni interesse mutuo: risparmi fino a 760 euro. Famiglie, regole più stringenti; Tassi di interesse, Bce pronta a un aumento: gli effetti su mutui e prestiti. Modello 730/2026, come portare portare in detrazione gli interessi passivi del mutuoGli interessi passivi del mutuo servono a ridurre le imposte da pagare con il Modello 730/2026. Ecco come fare. quifinanza.it Bonus nel 730 | Come controllare che gli aiuti siano correttamente inseritiI bonus nel 730 precompilato vanno inseriti correttamente, ecco cosa controllare per evitare di perdere i benefici ... ilsussidiario.net Bonus spesa e acquisti: ecco come farsi rimborsare gli interessi dalla Regione Siciliana. - facebook.com facebook Incostituzionale in particolare per una norma che mette in conflitto d'interessi avvocato e assistito con un bonus economico previsto per il legale che persuadesse il suo cliente ad accettare il rimpatrio. Il tutto per ottenere, al massimo, qualche centinaio di rimpa x.com