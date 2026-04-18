modello 730 2026 come portare portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo

Con l'arrivo della stagione delle dichiarazioni dei redditi, molti contribuenti si stanno informando su come poter portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo nel modello 730 del 2026. Questa possibilità riguarda chi ha stipulato un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile e desidera usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. La procedura e i requisiti richiesti sono stati oggetto di aggiornamenti recenti.

Con l’avvicinarsi della stagione dichiarativa, uno dei temi più caldi per i contribuenti italiani riguarda la detrazione degli interessi passivi legati al mutuo. Anche nel Modello 7302026 (relativo ai redditi percepiti nel 2025), questa agevolazione si conferma come uno dei pilastri per alleggerire la pressione fiscale delle famiglie. Tuttavia, tra limiti di tempo, tetti di spesa e requisiti soggettivi, il rischio di commettere errori è elevato. I pilastri della detrazione: a chi spetta e per quali immobili?. La normativa fiscale italiana permette di portare in detrazione il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati alla banca.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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