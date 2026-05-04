Bonus casa genitori separati fino a 500 euro al mese | cos’è requisiti e quando arriva davvero

Il bonus casa per genitori separati, che può arrivare fino a 500 euro al mese, sta facendo notizia in attesa di entrare in vigore. Sono stati annunciati fondi e requisiti, ma al momento il provvedimento non è ancora attivo. Le risorse sono state stanziate, tuttavia ci sono ancora alcuni passaggi da completare prima che il bonus possa essere usufruito.

Tra annunci, risorse già stanziate e nodi ancora da sciogliere, il bonus casa per genitori separati si avvicina, ma non è ancora operativo. Ecco cosa sappiamo davvero ad oggi, come potrebbe funzionare e quali sono i tempi realistici. Bonus casa genitori separati: cos’è e come dovrebbe funzionare. L’idea alla base è semplice: sostenere economicamente i genitori separati o divorziati che, dopo la fine della convivenza, lasciano la casa familiare e devono sostenere un secondo costo abitativo. Una situazione sempre più frequente, soprattutto nei grandi centri urbani, dove affitti e mutui incidono in modo rilevante sui redditi. L’annuncio del ministro Matteo Salvini parla di un contributo mensile compreso tra i 400 e i 500 euro, erogato per un massimo di un anno.🔗 Leggi su Panorama.it

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Multi SubA CEO’s Twin Daughters Chose Her as Their Mom—And Changed Her Life Forever

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