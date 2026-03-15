Boga, attaccante ivoriano, sta vivendo un momento di grande forma sotto la guida di Spalletti, che lo ha definito una risorsa importante. Con una media di un gol ogni 66 minuti, ha già superato vari record personali. La Juventus ha l’opportunità di riscattarlo per soli 5 milioni di euro, una cifra che potrebbe segnare un investimento strategico per il futuro.

Quindi Boga è il miglior colpo di mercato della Juve fatto fin qui nell’era Comolli? A volte i numeri mentono, altre volte no. Altre volte ancora, semplicemente, offrono uno spunto di riflessione che vale la pena approfondire con lucidità: per ritrovarsi poi dentro a una realtà virtuosa, seppure spesso lontana da quella ipotizzata. Nel racconto che Spalletti ha riservato ai giornalisti nel post partita di Udine - circa i retroscena sulla decisione di prendere il francese a gennaio - non ha negato i dubbi che lui per primo aveva su questa operazione. Non tanto per le qualità del calciatore, che ha sempre stimato nella sua interezza nel... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boga è una scommessa vinta da Comolli: la Juve può riscattarlo per appena 5 milioni

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