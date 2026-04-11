Serie D si torna in campo domani Sarà decisiva per il Manfredonia!
Domani si torna a giocare in Serie D con diverse partite in programma. La 31ª giornata si svolge alle 15:00 e include incontri tra Paganese e Afragolese, oltre a Barletta e Fasano. Per il Manfredonia, questa giornata rappresenta un momento cruciale, anche se non ci sono partite dirette della loro squadra in programma. La competizione prosegue con l'obiettivo di definire le posizioni in classifica.
31a giornata 12.04.2026 h 15.00Paganese-Afragolese oggi ore 15Barletta-FasanoV. Francavilla-Fidelis AndriaManfredonia-NolaFerrandina-GravinaPompei-HeracleaSarnese-NardòMartina-Real NormannaFrancavilla in S.-Acerrana ClassificaBarletta 61Martina 56Fasano 56Paganese 54Nardò 48V. Francavilla 47Afragolese 47Gravina 43F. Andria 41Real Normanna 39Sarnese 38Nola 37Manfredonia 36Heraclea 35Francavilla S. 33Ferrandina 26Pompei 22Acerrana 14 32a giornata 19.04.2026 h 15.00Heraclea-BarlettaAcerrana-PompeiNola-FerrandinaVirtus Francavilla-Francavilla in. Serie D, si torna in campo domani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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