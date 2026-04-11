Serie D si torna in campo domani Sarà decisiva per il Manfredonia!

Domani si torna a giocare in Serie D con diverse partite in programma. La 31ª giornata si svolge alle 15:00 e include incontri tra Paganese e Afragolese, oltre a Barletta e Fasano. Per il Manfredonia, questa giornata rappresenta un momento cruciale, anche se non ci sono partite dirette della loro squadra in programma. La competizione prosegue con l'obiettivo di definire le posizioni in classifica.