La squadra di Bonacina ha ottenuto una vittoria contro Pistoia alla Baltur Arena, portando il punteggio finale a favore della formazione guidata dal tecnico. Con questa vittoria, la squadra si prepara ora ai play out, che si svolgeranno contro Roseto il 3 maggio. Bonacina ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione in vista di questa sfida decisiva.

? Cosa sapere Bonacina batte Pistoia alla Baltur Arena e si prepara ai play out.. Il tecnico Bonacina punta sulla concentrazione per la sfida contro Roseto del 3 maggio.. Alla Baltur Arena il successo contro Pistoia ha regalato a Bonacina una spinta decisiva, proprio mentre i tifosi delle due fazioni, uniti da un legame di amicizia consolidato sin dalle prime ore della giornata, hanno trasformato l’arena in un palcoscenico di passione condivisa. Il clima che si è respirato tra le mura della palestra non è stato solo quello di una normale sfida di regular season. La vittoria odierna ha permesso alla squadra di ritrovare la via del successo, ma per il tecnico biancorosso il bilancio va ben oltre il semplice punteggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonacina vince e resetta tutto: ora si entra in trincea per i play out

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