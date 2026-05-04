Bomba carta davanti al Lazio Store di Ostia indagano i carabinieri | acquisiti i video

Nella notte tra venerdì e sabato, una bomba carta è esplosa davanti alla saracinesca del Lazio Store di via Carlo Bosio a Ostia. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini, acquisendo i video di sorveglianza della zona per chiarire quanto accaduto. Al momento non ci sono persone fermate né dettagli su eventuali autori dell’episodio.

Ostia, 4 maggio 2026 – È stata una bomba carta a esplodere nella notte fra venerdì e sabato davanti alla saracinesca del Lazio Store di via Carlo Bosio, a Ostia ( leggi qui ). L’esplosione, avvenuta intorno alle 22,30, ha danneggiato la serranda metallica del negozio, facendo scattare diverse segnalazioni al 112 Nue da parte dei residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ostia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e inquadrare la natura del gesto. Secondo quanto emerso, non sono state trovate tracce di innesco: un elemento che porta gli investigatori a escludere, al momento, l’ipotesi della molotov.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Bomba carta davanti il Lazio Store di Ostia: s’indaga sui boss della droga del litorale romanoIl Lazio Store 1900 di Ostia sarebbe riconducibile a Gerardo Cossiga, fratello del boss Daniele Cossiga, arrestato nel 2021 nell'ambito... Leggi anche: Ostia, esplosione davanti a negozio Lazio Store: danneggiata serranda Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ostia, bomba carta esplode davanti al Lazio Store. Attentato riconducibile ai clan; Bomba carta davanti al Lazio Store di Ostia, indagini in corso; Ostia, bomba carta davanti a Lazio store: acquisite immagini da telecamere di videosorveglianza; Ostia, bomba carta contro il Lazio Store 1900: indagini a tutto campo. Bomba carta davanti al Lazio Store di Ostia, indagano i carabinieri: acquisiti i videoOstia, 4 maggio 2026 – È stata una bomba carta a esplodere nella notte fra venerdì e sabato davanti alla saracinesca del Lazio Store di via Carlo Bosio, a Ostia (leggi qui). L’esplosione, avvenuta int ... ilfaroonline.it Ostia, bomba carta davanti al Lazio Store: indagini sui clan del litoraleBomba carta davanti al Lazio Store di Ostia: danni alla serranda, nessun ferito. Indagini sui clan e sui filmati della zona ... ilquotidianodellazio.it Ieri sera intorno alle 22.30 è esplosa una bomba carta davanti il Lazio Store 1900 di via Carlo Bosio a Ostia L'ordigno ha danneggiato la serranda del negozio - facebook.com facebook