Ostia esplosione davanti a negozio Lazio Store | danneggiata serranda

Ieri sera, verso le 22.30, si è verificata un’esplosione davanti a un negozio in via Carlo Bosio, ad Ostia. L'esplosione ha provocato danni alla serranda metallica del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.