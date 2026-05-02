Ostia esplosione davanti a negozio Lazio Store | danneggiata serranda
Ieri sera, verso le 22.30, si è verificata un’esplosione davanti a un negozio in via Carlo Bosio, ad Ostia. L'esplosione ha provocato danni alla serranda metallica del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.
(Adnkronos) – Un'esplosione, avvenuta ieri sera intorno alle 22.30, ha danneggiato la serranda metallica del negozio Lazio Store in via Carlo Bosio, ad Ostia. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ostia dopo diverse segnalazioni al 112 Nue da parte di residenti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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