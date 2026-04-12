Blitz della Polizia | sventata officina clandestina 5mila euro di multa

La polizia ha effettuato un blitz in un immobile dove ha scoperto un'officina meccanica clandestina. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati attrezzi e veicoli non autorizzati, e sono state elevate multe per un totale di circa cinque mila euro. L'intervento è avvenuto poco prima delle festività pasquali, dopo aver intercettato segnali sospetti riguardanti un ingresso non dichiarato nell'edificio.

Il comando di via ha sventato un’attività meccanica clandestina proprio alla vigilia delle celebrazioni pasquali, dopo aver intercettato segnali sospetti legati a un ingresso non dichiarato in un immobile. L’operazione, scattata a seguito di diverse segnalazioni ricevute dalla Polizia locale, ha portato al sequestro di attrezzature e all’apertura di procedimenti per violazioni amministrative e penali. Irregolarità strutturali e gestione illecita del patrimonio immobiliare. Le verifiche effettuate dagli agenti hanno messo in luce una complessa rete di subaffitti non autorizzati. La proprietà dei muri, infatti, risulta totalmente estranea alle attività svolte nel sito, avendo stipulato contratti con una società terza senza alcuna conoscenza dei subentri avvenuti successivamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz della Polizia: sventata officina clandestina, 5mila euro di multa Bisca clandestina di mahjong: blitz della Polizia, denunciati 13 cittadini cinesiMilano, 24 gennaio 2026 – La Polizia di Stato ha individuato e posto sotto sequestro una bisca clandestina, a Milano, all’interno della quale... Leggi anche: Milano, blitz della Polizia nella villa dell’azzardo: scoperta bisca clandestina – VIDEO