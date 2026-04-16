Crotone blitz della Polizia | furto di luce e arresti in città

A Crotone, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione di controllo che ha portato alla scoperta di irregolarità, tra cui furti di energia elettrica e violazioni di obblighi giudiziari. Durante le attività sono stati effettuati arresti e sequestri, con il supporto del Questore. L’intervento fa parte di un piano di controllo mirato a verificare il rispetto delle norme in città.

Le operazioni di controllo coordinate dal Questore Panvino a Crotone hanno portato alla luce una serie di irregolarità che spaziano dai reati contro il patrimonio pubblico alle mancate ottemperanze agli obblighi giudiziari. Durante i sopralluoghi, gli agenti della Squadra Amministrativa hanno individuato un allaccio illegale alla rete elettrica presso un laboratorio artigianale specializzato in alimenti da asporto, con un danno economico stimato in 11.000 euro, oltre all’esecuzione di un provvedimento di detenzione domiciliare per un uomo già condannato per il possesso abusivo di armi e inadempiente nel pagamento della sanzione pecuniaria. L’impatto delle irregolarità economiche sul tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, blitz della Polizia: furto di luce e arresti in città Notizie correlate Caserta, blitz anticamorra della polizia: 17 arrestiLa polizia di Caserta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Spaccio di droga: scattano gli arresti, in corso il blitz della PoliziaÈ in corso dall'alba di oggi una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo emesso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crotone: la Polizia di Stato intensifica i controlli in occasione delle festività pasquali; Pasqua blindata a Crotone: maxi piano della Polizia di Stato. Due arresti, cinque denunce e controlli a tappeto; Crotone, sedicenne trova portafoglio pieno di soldi e lo consegna in Questura: il nobile gesto di Abdul; 'Ndrangheta, blitz in 5 regioni: 54 misure cautelari. Controlli Polizia Crotone: non paga la sanzione, messo ai domiciliariScoperto allaccio abusivo alla rete elettrica da 11mila euro. Verificate anche circa 300 persone e oltre 100 veicoli sul territorio. ilcrotonese.it Blitz sicurezza tra Cirò e Crotone: maxi controlli della Polizia, centinaia di identificati e arresto per auto rubataNell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò e di Crotone, impegnando le diverse ar ... strettoweb.com Crotone - “Bellezza che cura”: ritrovare sé stesse durante le terapie Al Day Hospital oncologico l’iniziativa promossa dalla dott.ssa Carla Cortese con il contributo dei centri Becos, Marilù Greco e Lulù… Leggi l’articolo completo: https://www.cr - facebook.com facebook N RN Riprende anche il torneo di Serie B con la capolista Tonno Callipo di scena nel derby a Crotone. “Sarà una partita intensa e combattuta come tutti i derby.” -Mauceri. Per leggere la notizia completa, trovi il link in bio. x.com