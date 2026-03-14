eni accordo strategico in venezuela sul maxigiacimento di gas

Il Venezuela ha concluso un accordo strategico con Eni e Repsol per lo sfruttamento del giacimento offshore Cardón IV, uno dei più grandi dell’America Latina. L’intesa riguarda l’ottimizzazione delle attività di estrazione e gestione del maxi giacimento di gas. La firma è avvenuta recentemente e coinvolge le tre aziende in un progetto congiunto volto a potenziare le operazioni nella regione.

Il Venezuela ha firmato un accordo strategico con Eni e con la spagnola Repsol per rafforzare lo sfruttamento del giacimento offshore Cardón IV, uno dei più importanti dell’America Latina. L’intesa coinvolge direttamente la compagnia statale Pdvsa e punta a consolidare la produzione di gas naturale, garantendo in primo luogo l’approvvigionamento interno del Paese e aprendo prospettive anche per future esportazioni. Secondo quanto comunicato dalle autorità venezuelane, l’accordo «mira ad ampliare gli investimenti, aumentare la capacità produttiva e promuovere il piano strategico 2026-2028, consentendo al Venezuela di consolidare la propria posizione di fornitore affidabile di energia e potenziale esportatore di gas». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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