A Bologna si svolge una settimana dedicata alla cultura con eventi che coinvolgono artisti come Vecchioni e Silvia Gallerano. Tra le iniziative, si parla di come gli artisti condivideranno lo stesso palinsesto e di chi interpreterà la voce di Lucio Dalla nel chiostro dell'Arena del Sole. La programmazione propone una serie di appuntamenti che spaziano tra musica e teatro, senza specificare date o dettagli particolari.

? Cosa scoprirai Come faranno Vecchioni e Silvia Gallerano a convivere nello stesso palinsesto?. Chi porterà la voce di Lucio Dalla nel chiostro dell'Arena del Sole?. Dove si svolgeranno gli incontri tra filosofia e musica punk a Bologna?. Perché la rassegna Scholé punta proprio sugli adolescenti bolognesi?.? In Breve 6 maggio: Bambole di Pezza all'Estragon Club e Mario Biondi all'EuropAuditorium.. 6 maggio: Federico Buffa al Teatro Arena del Sole per l'evento FLD2026.. 7 maggio: Giorgio Zanchini apre la rassegna Scholé coordinata da Ivano Dionigi.. 8 e 9 maggio: Alessandro Baricco al Teatro Comunale con Notte Eretica #2.. Lunedì 4 maggio 2026, Bologna inaugura una settimana di intensi appuntamenti culturali che vedono protagonisti Roberto Vecchioni e Silvia Gallerano tra i palcoscenici della città emiliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, una settimana di cultura: tra Vecchioni e Silvia Gallerano

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