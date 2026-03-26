' L’assaggiatrice di Hitler' con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani a La Città del Teatro di Cascina

Martedì 14 aprile, presso la Sala Franca Rame e Dario Fo de La Città del Teatro di Cascina, sarà rappresentato lo spettacolo “L’assaggiatrice di Hitler”, interpretato da Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Popolare d’Arte e tratto dal romanzo

Un racconto potente, intimo e disturbante sul confine tra sopravvivenza e colpa. Martedì 14 aprile, sul palco della Sala Franca Rame e Dario Fo de La Città del Teatro di Cascina, va in scena “L’assaggiatrice di Hitler”, produzione di Teatro Popolare d’Arte tratta dal romanzo "Le assaggiatrici" di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello 2018 e del Prix Jean-Monnet 2019.Diretto da Sandro Mabellini, con drammaturgia di Gianfranco Pedullà e della stessa Postorino, lo spettacolo vede in scena Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, accompagnate dalla fisarmonica e voce di Marlene Fuochi.Ambientata nell’inverno del 1943, la storia segue... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'L’assaggiatrice di Hitler' con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani a La Città del Teatro di Cascina Articoli correlati Vincenzo Schettini a La Città del Teatro di Cascina con 'La fisica che ci piace'Alla La Città del Teatro arriva uno degli eventi di divulgazione più seguiti e amati del momento: 'La fisica che ci piace', lo spettacolo con... 'Sapore di mare - il musical' a La Città del Teatro di CascinaA La Città del Teatro arriva Sapore di mare – Il musical: un viaggio emozionante tra le canzoni e i ricordi degli anni ’60C’è un tempo che non passa... Tutti gli aggiornamenti su Silvia Gallerano Argomenti discussi: Le nostre donne. Parole e pensieri sulle fragilità; Le nostre donne di Éric Assous al Teatro Excelsior di Empoli. ’L’assaggiatrice di Hitler’ torna al Teatro delle artiTorna, a Lastra a Signa, l’appuntamento con L’assaggiatrice di Hitler. Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro popolare d’arte e il Teatro delle Arti presentano nuovamente questa trasposizione ... lanazione.it