Bologna sciopero Steritalia | 55 addetti fermano i servizi ospedalieri

A Bologna, 55 lavoratori di Steritalia hanno deciso di fermare i servizi negli ospedali, causando l’interruzione di alcune attività. La protesta riguarda i turni di 15 ore che vengono svolti e che, secondo i dipendenti, potrebbero mettere a rischio la sicurezza nelle sale operatorie. Inoltre, il cambio di appalto ha portato alla revoca dei buoni pasto, suscitando malumori tra i lavoratori coinvolti.

? Cosa scoprirai Come influiscono i turni da 15 ore sulla sicurezza delle sale operatorie?. Perché il cambio di appalto ha eliminato i buoni pasto ai lavoratori?. Chi deve rispondere del mancato pagamento delle indennità domenicali?. Quali rischi corre la sterilizzazione dei kit chirurgici con questo sciopero?.? In Breve Turni di reperibilità superano le 15 ore consecutive per i 55 addetti.. Rimozione buoni pasto e mancato pagamento maggiorazioni domenicali dopo il cambio appalto.. Vertenza sindacale Filctem Cgil aperta da oltre due anni per il servizio.. Presidio in via Massarenti presso il padiglione 19 del Policlinico Sant’Orsola.. Lunedì...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, sciopero Steritalia: 55 addetti fermano i servizi ospedalieri Notizie correlate Leggi anche: Sciopero della Sanità privata, si fermano medici e infermieri. Servizi a rischio anche a Roma Sciopero generale, a Bologna cortei e possibili disagi in scuole, sanità e serviziMobilitazione nazionale indetta dai sindacati di base e dalla Flc Cgil dopo la Giornata internazionale dei diritti delle donne.