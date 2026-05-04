Bologna mercoledì la ripresa verso Napoli

Il Bologna si prepara a riprendere gli allenamenti mercoledì mattina a Casteldebole, dopo due giorni di pausa. La squadra lavorerà in vista della partita contro il Napoli, prevista per lunedì 11 maggio al Maradona. La stagione prosegue con l’obiettivo di affrontare la prossima sfida di campionato con le energie rinnovate. La squadra si radunerà per la prima sessione di lavoro ufficiale dopo il break di due giorni.

Bologna, 4 maggio 2026 – Due giorni di riposo, per i rossoblù. Il Bologna, infatti, si ritroverà mercoledì mattina a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti e iniziare la marcia di avvicinamento al monday night del Maradona, lunedì 11 maggio, contro il Napoli. E ci arriverà con la speranza di recuperare qualche pedina dall’infermeria. E’ stagione finita per Nicolò Cambiaghi e Nicolò Casale, vittime rispettivamente di lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra e al soleo del polpaccio sinistro. Ma se ieri sono rientrati in campo Federico Bernardeschi e Jonathan Rowe e in settimana punta al rientro in gruppo anche Lukasz Skorupski, che ha risolto lo strappo muscolare alla coscia e superato il secondo lungo stop stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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BOLOGNA PER DARE DIMOSTRAZIONE DI ESSERE GRANDI Pre BOLOGNA NAPOLI

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