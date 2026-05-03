Napoli le ultime su Rrahmani | cosa filtra verso il Bologna

Durante la partita a Como, il difensore è stato sostituito a causa di un affaticamento muscolare, ma non ha riportato infortuni. La sua uscita dal campo è avvenuta in modo preventivo, senza conseguenze di natura fisica. Le informazioni ufficiali indicano che il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni, senza altre indicazioni su problemi di salute. La sua condizione rimane sotto controllo.

Amir Rrahmani esce dal campo a Como ma non ha subito infortuni: la sostituzione risponde solo a un affaticamento muscolare gestito in via precauzionale. Rrahmani a Como: la sostituzione che non preoccupa. Il difensore albanese ha lasciato il terreno di gioco durante la partita tra Como e Napoli, generando iniziali timori tra i tifosi azzurri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, le condizioni fisiche di Rrahmani non destano alcuna preoccupazione. L’allenatore ha scelto di sostituirlo per gestire un semplice affaticamento, confermando che non si tratta di un infortunio vero e proprio. La decisione rientra nella strategia di controllo adottata durante la settimana a Castel Volturno, dove il centrale è stato dosato per arrivare al meglio alla sfida.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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