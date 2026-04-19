Juve Bologna 1-0 LIVE | inizia la ripresa allo Stadium!

Al via la ripresa allo Stadium nel match tra Juventus e Bologna, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. La squadra di casa ha concluso il primo tempo in vantaggio con un gol che ha deciso finora la partita. Seguono aggiornamenti su azioni, decisioni arbitrali e dettagli sul risultato finale.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 1-0: sintesi e moviola. 52? LOCATELLI CERCA BOGA! – Il centrocampista bianconero recupera un ottimo pallone in mezzo al campo e cerca Boga: palla trppo lunga 46? ORSOLINI VICINO AL GOL – L’esterno del Bologna va a un passo dal gol del pareggio: superato nettamente Kelly e palla in porta! Il pallone esce di pochissimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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