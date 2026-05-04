A Bologna si parla di un manager che gestisce patrimoni per circa 5 miliardi di dollari e delle sue aspettative per il Wmf 2026. Si conoscono le sue capacità di coordinare brand culturali e di mantenere in piedi relazioni tra il mondo degli affari e le icone pop. La sua esperienza si concentra sulla gestione di grandi patrimoni e sulla creazione di strategie per connettere settori diversi.

? Cosa scoprirai Come può un manager di brand culturali gestire patrimoni da 5 miliardi?. Quali strategie userà Mathew Knowles per unire business e icone pop?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale la gestione dei grandi brand globali?. Perché il Wmf 2026 punta sulla convergenza tra automazione e capitale umano?.? In Breve L'evento si terrà a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno 2026.. Cosmano Lombardo coordina l'incontro tra startup e 700 espositori internazionali.. L'edizione 2025 ha registrato la partecipazione di 73.000 persone da 90 nazioni.. Dell Technologies e Intel figurano tra i principali sponsor della fiera.. Il 25 giugno 2026, il palcoscenico principale del Wmf a Bologna ospiterà Mathew Knowles, figura chiave che ha gestito patrimoni superiori ai 5 miliardi di dollari in vari settori industriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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