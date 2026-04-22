È stato firmato un accordo da 10 miliardi di dollari tra lo studio italiano Recs architects e la società egiziana Al Diqa. L'intesa riguarda un progetto immobiliare volto alla costruzione di edifici di alta qualità in Egitto e nei Paesi del Golfo. L'alleanza coinvolge aziende di entrambe le nazionalità e si concentra su sviluppi immobiliari di lusso nelle rispettive regioni.

Un'alleanza immobiliare per la costruzione di edifici di pregio in Egitto e nei Paesi del Golfo è stata siglata tra lo studio italiano di architettura Recs architects e la società egiziana di ingegneria Al Diqa. L'intesa è una partnership strategica del valore massimo di 10 miliardi di dollari, e l'alleanza ha già firmato contratti per circa 150 progetti in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi tre anni, oltre a nuovi progetti in Egitto, a Gedda e per lo sviluppo della Corniche di Dammam. Lo riferisce Cnn business arabic. Il presidente di Recs architects, Pier Maria Giordani, ha dichiarato che l'alleanza...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accordo da 10 miliardi di dollari tra italiana Recs e egiziana Al Diqa

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