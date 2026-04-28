L' autore dell' aggressione al direttore del mercato ittico | Gesto non intenzionale ma sbagliato Sono profondamente dispiaciuto

Nella notte, un presidente di un'associazione locale ha colpito al volto il direttore di un mercato ittico all'ingrosso. Dopo l'episodio, ha dichiarato di essere profondamente dispiaciuto per il gesto, definendolo non intenzionale e sbagliato. L'aggressione è avvenuta in un contesto non precisato, e al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze legali dell'episodio.

"Profondamente dispiaciuto per il gesto scomposto, ma non intenzionale, che resta sbagliato". Si definisce così, il presidente dell'associazione Pescara Brillante, Valerio Ciroli, che nella notte avrebbe colpito al volto il direttore del mercato ittico all'ingrosso.In una nota, diffusa tramite.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: S'infiamma la polemica sul mercato ittico, aggredito il direttore: "Colpito al volto da un operatore" I Giovani democratici sui problemi del mercato ittico: "Noti da tempo, inaccettabile l'immobilismo dell'amministrazione"“L’amministrazione comunale ha avuto tutto il tempo necessario per ascoltare quelle richieste e, vista l’importanza strategica della marineria per la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donna aggredita in strada. E’ caccia all’uomo: ecco l’identikit; Mazara. Aggressione e rapina ai danni di un ragazzo autistico; Aggressione nella notte a Guido Monaco, un ferito; Bancali, prima l’incendio in cella e poi un detenuto aggredito: Situazione fuori controllo. L'autore dell'aggressione al direttore del mercato ittico: Gesto non intenzionale, ma sbagliato. Sono profondamente dispiaciutoScatto dettato dall’esasperazione ormai fuori controllo dovuta alla mancanza totale di soluzioni ai problemi della struttura e alla sensazione di essere abbandonati dalle istituzioni preposte alla ge ... ilpescara.it Valditara: Sui social inneggiavano al gesto terribile contro la docente. Fermiamo l’emulazione, valorizziamo i ragazzi che fanno il beneIl Ministro denuncia l'esistenza di gruppi online che hanno esaltato l'aggressione alla professoressa di Trescore. L'emulazione è una brutta cosa, parliamo di testimonianze positive. La stragrande ma ... orizzontescuola.it #GOODNEWS! A #CelleLigure stop al lancio di #palloncini in aria: un gesto spesso associato a feste e celebrazioni che, una volta disperso, si trasforma in un rifiuto pericoloso per ambiente e animali. Il Comune della provincia di Savona ha introdotto un diviet - facebook.com facebook Da #Moriero e #Ronaldo il Fenomeno a #Thuram e #Dimarco: "Così nacque quel gesto copiato da 30 anni" x.com