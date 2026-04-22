La verità migliore | a Cinisi e a Palermo si presenta il film sul disastro aereo di Montagna Longa regista in sala

Il 28 aprile alle 21, presso il cine Alba di Cinisi, e il giorno successivo al Cinema Rouge et Noir di Palermo, il regista presenta il suo documentario che ricostruisce il disastro aereo di Montagna Longa, incidente in cui perse la vita anche il suo padre, Franco Indovina. La proiezione è seguita da un momento di discussione con il pubblico. Il film si concentra sui dettagli dell’incidente e sulle conseguenze di quella tragedia.

Lorenza Indovina martedì 28 aprile, alle ore 21, sarà al cine Alba, a Cinisi, e mercoledì 29 aprile al Cinema Rouge et Noir, a Palermo, per presentare "La verità migliore", film documentario sul disastro aereo di Montagna Longa in cui perse la vita anche il padre, il regista Franco Indovina, e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate L'arrivo di Pif al Cinema Raffaello, il regista presenta il suo nuovo film in salaIl Cinema Raffaello si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: mercoledì 15 aprile arriva in sala Pif, tra le voci più riconoscibili e... Il nuovo film di Gabriele Muccino. Regista in sala a Sesto e FirenzeIl regista e sceneggiatore Gabriele Muccino sarà a Sesto Fiorentino domani alle 20 per incontrare il pubblico al Cinema Multisala Grotta prima... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 'La Verità Migliore' di Lorenza Indovina al cinema; La verità migliore, di Lorenza Indovina; La verità migliore (2025); FILM DI STATO, LA VERITÀ MIGLIORE, BENVENUTI IN CAMPAGNA: i film in uscita nei prossimi giorni. Tour nelle sale per il primo documentario di Lorenza Indovina, La verità miglioreUn viaggio intimo e sorprendente alla ricerca di un'altra verità possibile sull'incidente sulla morte del padre, il regista Franco Indovina, tra le 115 vittime del disastro aereo di Montagna Longa avv ... ansa.it Sciagura Montagna Longa, familiari dei piloti chiedono veritàIl 5 maggio 2025 ricorre il 53° anniversario della sciagura di Montagna Longa, avvenuta il 5 maggio 1972, quando il volo Alitalia AZ112, un DC-8, precipitò durante la fase di atterraggio nei pressi di ... ansa.it Montagna dei Sospesi - Sulle spalle di montagna Longa - facebook.com facebook Sei su una montagna russa invisibile lunga miliardi di km e non lo sai! Per secoli abbiamo pensato che i pianeti viaggiassero su orbite circolari ma dovevamo aspettare #Keplero e le sue 3 leggi per comprendere davvero il moto dei pianeti attorno alla loro x.com