Durante un atterraggio di un volo Air India, il Boeing 737 MAX ha perso una ruota, provocando panico tra i passeggeri. Il velivolo ha subito danni seri e si è scontrato con la pista, rimbalzando più volte prima di fermarsi. L’incidente si è verificato nelle fasi finali del volo, causando un intervento immediato delle squadre di emergenza.

Paura a bordo di un volo Air India, rimasto seriamente danneggiato durante le fasi di atterraggio. Una delle ruote si è infatti staccata e il velivolo è uscito di pista, rimbalzando più volte. Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, mercoledì 11 marzo. L'aereo, un Boeing 737 MAX 8, era partito dall'aeroporto internazionale Rajiv Gandhi di Hyderabad, in India, intorno alle 6.20, e aveva appena raggiunto lo scalo internazionale di Phuket, in Thailandia, dopo circa tre ore di viaggio. Giunto in prossimità dell'aeroporto, il volo 938 di Air India Express ha quindi cominciato le procedure di atterraggio ma, proprio quando ha toccato terra, ha perso una ruota anteriore, che rotolata via, come si vede dai filmati che stanno circolando sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boeing 737 MAX perde una ruota durante un pesante atterraggio, panico a bordo

