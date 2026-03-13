Roma | blitz anti droga periferia est 9 arresti tra Tor Bella Monaca e la Borghesiana

Nella periferia est di Roma, la Polizia di Stato ha effettuato un blitz tra Tor Bella Monaca e la Borghesiana, arrestando nove persone. Le operazioni sono state condotte attraverso appostamenti, servizi mirati e interventi a sorpresa. Durante le attività, gli agenti hanno individuato e fermato i soggetti coinvolti in attività illegali legate al traffico di droga.

Tra appostamenti, servizi mirati e blitz a “sorpresa”, la Polizia di Stato ha condotto con successo una serie di operazioni lampo nella periferia est della Capitale. Gli agenti hanno passato al setaccio le principali piazze di spaccio, in particolare tra Tor Bella Monaca e la Borghesiana. Il colpo più significativo è stato effettuato nella zona della Borghesiana, dove gli agenti del VI Distretto Casilino, grazie all’ausilio dell’unità cinofila, hanno scoperto una vera e propria “discarica” a cielo aperto di droga. Sono stati sequestrati oltre 5 chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, occultati tra bidoni della spazzatura e ruderi del terreno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

