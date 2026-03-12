Maxi-blitz dei Carabinieri | smantellato arsenale illegale in Alta Irpinia

Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con il supporto della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, hanno effettuato un'operazione nell'alta Irpinia. Durante il blitz, sono stati rinvenuti e sequestrati armi illegali. Sono stati eseguiti cinque provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati. L'operazione ha portato allo smantellamento di un arsenale clandestino nella zona.

Sequestrati fucili modificati, pistola senza matricola e munizioni: cinque giovani arrestati tra Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo Blitz antiarmamenti questa mattina nell'Irpinia interna. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coordinati dalla Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Avellino nei confronti di cinque indagati, gravemente indiziati di porto e detenzione illegale di armi, munizionamento e ricettazione. I destinatari del provvedimento sono un 20enne e un 28enne di Lioni, un 34enne di Villamaina, un 33enne di Paternopoli e un 22enne di Gesualdo: quattro sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

