Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione a Montecosaro che ha portato alla denuncia di 13 persone coinvolte in un’attività di gioco d’azzardo all’interno di un ex stabilimento industriale. Durante il blitz sono stati scoperti diversi apparecchi da gioco e una sala nascosta nel seminterrato, gestita da alcuni dei presenti. I dettagli sulle modalità di gestione e il funzionamento della sala sono ancora oggetto di indagini.

? Cosa scoprirai Come faceva un tomaificio a nascondere una sala da gioco professionale?. Chi gestiva la cassa centrale tra i giocatori del seminterrato?. Cosa hanno scoperto i carabinieri dentro l'ex fabbrica di via Roma?. Perché i locali industriali dismessi sono diventati rifugi per il gioco?.? In Breve Tredici giocatori cinesi tra 40 e 50 anni coinvolti nel gioco clandestino.. Coppia residente a Montecosaro gestiva cassa centrale e fiches nel seminterrato.. Sequestrati 6.500 euro tra contanti e fiches presso l'ex calzaturificio di via Roma.. Attività clandestina operava di notte in un seminterrato usato di giorno come tomaificio.. I carabinieri della stazione di Montecosaro hanno sventato un’attività di gioco d’azzardo clandestino giovedì scorso, effettuando un blitz in un ex calzaturificio situato in via Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Montecosaro: 13 denunciati per gioco d’azzardo nell’ex fabbrica

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