Baranzate blitz nell’ex fabbrica di vernici | 4 abusivi denunciati

Quattro persone sono state denunciate durante un'operazione condotta all'alba di mercoledì 25 marzo nell'ex fabbrica di vernici di Baranzate. L'azione congiunta ha portato allo sgombero di una parte dell’ex complesso industriale. La polizia ha effettuato controlli e verifiche all’interno dell’immobile, individuando gli abusivi presenti sul sito.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Baranzate, blitz nell’ex fabbrica di vernici: 4 abusivi denunciati Articoli correlati Blitz nell’edificio. Scovati droga e quattro ’abusivi’GROSSETO Intervento della polizia locale di Grosseto nell’ambito del contrasto allo spaccio e all’occupazione abusiva. Leggi anche: Rischio amianto e liquami pericolosi. San Benedetto, blitz nell?ex fabbrica dei frigoriferi Tutti gli aggiornamenti su Baranzate blitz nell'ex fabbrica di... Argomenti discussi: Baranzate, blitz nell’ex fabbrica di vernici: 4 abusivi denunciati; Addio al parroco di Limbiate; Kristian, pugile di Novate morto a 28 anni – ANTEPRIMA. Baranzate, blitz nell’ex fabbrica di vernici: 4 abusivi denunciatiBaranzate, blitz all’alba nell’ex fabbrica di vernici: 4 abusivi denunciati. Un’operazione congiunta scattata alle prime luci dell’alba di mercoledì 25 ... ilnotiziario.net