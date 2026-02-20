Rischio amianto e liquami pericolosi San Benedetto blitz nell?ex fabbrica dei frigoriferi

A San Benedetto, un blitz nell’ex fabbrica dei frigoriferi ha scoperto il rischio amianto e liquami pericolosi. Durante il sopralluogo di ieri mattina, sono stati trovati residui di materiali contaminati e sostanze chimiche ancora presenti negli edifici abbandonati. La presenza di amianto, ancora diffusa tra le vecchie strutture, preoccupa le autorità locali e i residenti. Gli esperti stanno valutando le prossime mosse per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti. La situazione rimane sotto osservazione.

SAN BENEDETTO Rischio amianto e residui di liquidi refrigeratori. È quanto sarebbe emerso dal sopralluogo effettuato ieri mattina all'ecomostro di via Calatafimi, l'ex fabbrica dei frigoriferi Sgattoni. Sul campo il corpo dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, la Forestale, l'Ast e l'Arpam. Lo stop al traffico Nelle prime ore dell'alba di ieri è stata interdetta al traffico via Calatafimi dove si trova l'ex fabbrica dei frigoriferi Sgattoni, da decenni abbandonata. L'indagine, da parte delle autorità, ha riguardato soprattutto l'aspetto ambientale, quale l'eventuale presenza di elementi inquinanti nell'area.