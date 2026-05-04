Blanco arriva per la prima volta ad Eboli | info e scaletta

Blanco si esibirà per la prima volta ad Eboli, annunciando un evento molto atteso. La performance si inserisce nel tour di promozione del suo nuovo album, intitolato MA’, uscito il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy. La scaletta e altri dettagli relativi all’evento sono stati resi noti, attirando l’attenzione di fan e appassionati. La data rappresenta un momento importante per l’artista e la città.

Dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), Blanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni. Con il nuovo capitolo live sarà domani sera, martedì 5 maggio, per la prima volta in scena sul palco del PalaSele di Eboli. In questo nuovo tour, che segna una nuova fase del suo percorso artistico e una tappa fondamentale della sua carriera, la dimensione sonora evolve in linea con il disco, con un approccio più organico e suonato. Alla...🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Blanco arriva per la prima volta ad Eboli: info e scaletta BLANCO - Anche a vent’anni si muore (Testo 4K / Lyrics Video 4K) Notizie correlate Eboli, domani al PalaSele arriva Blanco: biglietti ancora disponibiliTempo di lettura: 3 minutiDopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy),... Blanco a Torino in concerto: la scalettaSabato 25 aprile migliaia di fan attendono Blanco all'Inalpi Arena per la tappa torinese del suo primo tour nei palazzetti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Blanco a Torino in concerto: la scaletta; Pesaro, Blanco e il live più contemporaneo; Blanco: la scaletta del concerto di Roma. Tutte le date del tour nei palasport; Blanco e Martina Valdes si sono lasciati, la conferma al concerto: Non posso più dedicarle Innamorato. Blanco: la scaletta del concerto di Roma. Tutte le date del tour nei palasportDopo la tappa all’Inalpi Arena di Torino, Blanco arriva a Roma per due date consecutive al Palazzo dello Sport, in programma il 29 e 30 aprile. L’inizio .. ondarock.it Blanco per la prima volta a Bari, doppia data al Palaflorio. Ecco la scalettaStasera e domani dalle 21 i due concerti del giovane cantautore fra i più seguiti dai ragazzi. Tra i brani anche la sanremese Brividi ... bari.repubblica.it Concerti al Palaflorio Arriva senza pensieri! Maggiori informazioni al link: https://www.amtab.it/it/140-news-chatbot/3370-area-di-sosta-palaflorio-attivazione-servizio-concerti-blanco-elisa #Amtabchecambia #Bari #Palaflorio #Concerti #EventiBari #Elisa #Bl - facebook.com facebook