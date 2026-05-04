Bit 2027 anticipa al Netcomm Forum gli scenari del turismo che cambia

Al Netcomm Forum, Bit 2027 ha presentato le nuove tendenze nel settore del turismo, illustrando come i modelli e i processi si stiano trasformando rapidamente. Sono stati mostrati esempi di nuove modalità di offerta e di comunicazione nel settore, evidenziando un'evoluzione che coinvolge tecnologie e strategie. La sessione ha fornito uno sguardo sulle innovazioni che stanno modificando il modo in cui i servizi turistici vengono proposti e fruiti.

Modelli, processi e linguaggi dell’offerta turistica cambiano con una velocità senza precedenti e serve una visione nuova per rispondere a una domanda cruciale per il mondo del travel: come ridisegnare la relazione tra destinazioni, prodotto e distribuzione? Per dare risposte concrete a imprese e operatori BIT 2027 riunirà alcuni tra i più autorevoli esperti ed esponenti del settore al Netcomm Forum 2026, il più importante appuntamento italiano del commercio digitale, che si terrà il 6 e 7 maggio prossimi presso Allianz MiCo Nord di Milano. “La scelta di portare al Netcomm Forum un tema così ricco di sviluppi futuri per il settore travel...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bit 2027 anticipa al Netcomm Forum gli scenari del turismo che cambia Notizie correlate Cortona, gli scenari del turismo. Brienza sfida Meoni sui contenuti: "Facciamo un confronto pubblico"di Marianna Grazi Il dibattito sul futuro è più acceso che mai, in uno scontro frontale che anima cronaca e social. Kostic al Milan: come cambia il futuro di Camarda? Ecco gli scenari possibiliL’arrivo di Andrej Kostic ridisegna le prospettive dell’attacco rossonero, soprattutto in chiave futura.