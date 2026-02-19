Cortona gli scenari del turismo Brienza sfida Meoni sui contenuti | Facciamo un confronto pubblico

A Cortona, il confronto tra Brienza e Meoni si accende dopo che Brienza ha sfidato pubblicamente Meoni sulla direzione del turismo locale. La discussione ha attirato l’attenzione di cittadini e operatori, desiderosi di conoscere le proposte concrete per rilanciare il settore. Brienza ha proposto un confronto aperto, puntando a chiarire le differenze di visione tra le parti. La sfida ha già suscitato interesse, con molti che attendono di ascoltare le idee di entrambi durante l’evento pubblico.

di Marianna Grazi Il dibattito sul futuro è più acceso che mai, in uno scontro frontale che anima cronaca e social. Da un lato del ring troviamo Nicola Brienza, economista con un PhD in Diritto Internazionale e docente di Economia sostenibile del turismo che, dopo un decennio in Cina, ha deciso di investire nella città etrusca ( Resort & Spa e non solo). All'angolo opposto il sindaco Luciano Meoni, autore di un duro attacco contro "ignoti pugliesi e calabresi", rei di denigrare il territorio perché delusi da "piaceri" non ricevuti. Brienza ha risposto con toni istituzionali: "Chi investe qui è parte della comunità e merita ascolto.