Bisceglie | i turni delle farmacie per la settimana dal 4 al 10 maggio

Ecco i turni delle farmacie a Bisceglie per la settimana dal 4 al 10 maggio. Viene indicato quali farmacie saranno aperte durante il fine settimana, sia sabato che domenica. Sono inoltre segnalate le farmacie che resteranno aperte nelle ore notturne per le emergenze. Le liste si riferiscono agli orari stabiliti e ai presidi attivi sul territorio durante quei giorni.

? Cosa scoprirai Quali farmacie saranno aperte questo sabato e domenica a Bisceglie?. Dove si trovano i presidi attivi per le emergenze notturne?. Chi garantirà l'assistenza medica nei quartieri più distanti dal centro?. Come sono stati distribuiti i turni per coprire tutta la città?.? In Breve Lunedì 4 maggio farmacia Pellegrini in via Giovanni Bovio 48. Martedì 5 maggio farmacia Salsello in via Luigi Di Molfetta 2. Mercoledì 6 maggio farmacia Narciso in via della 2. Giovedì 7 maggio farmacia Di Gennaro in via Lamaveta 76. Le farmacie di Bisceglie garantiscono la continuità dei servizi sanitari per la settimana dal 4 al 10 maggio con turni programmati presso diverse attività del centro urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie: i turni delle farmacie per la settimana dal 4 al 10 maggio Notizie correlate Bisceglie: ecco il calendario delle farmacie di turno dal 20 al 26 aprileIl servizio di assistenza farmaceutica a Bisceglie si organizza per la settimana che inizia oggi, lunedì 20 aprile 2026, garantendo l’apertura di... Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026ARIETE – La Buona Stella batte I Cesaroni I Cesaroni continuano a scendere negli ascolti e nella terza puntata si sono fatti battere dalla fiction di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La Star Volley Bisceglie espugna Jesi, il quarto posto è assicurato; Farmacie di turno dal 27 al 03 Maggio; Tabellino partita Bisceglie vs Unione Calcio Bisceglie; Missione salvezza, Virtus Bisceglie sul campo della Rinascita Rutiglianese. Correva l’anno 2019: Bisceglie in lotta per non retrocedere e necessita di cambiare allenatore. L’ex calciatore di Juve e Nazionale ad un passo. Poi tutto sfumò: clamorose sliding doors… - facebook.com facebook