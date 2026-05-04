ARIETE – La Buona Stella batte I Cesaroni. I Cesaroni continuano a scendere negli ascolti e nella terza puntata si sono fatti battere dalla fiction di Rai 1 La buona stella. La fiction del servizio pubblico, considerata tra le più deboli, sta reggendo negli ascolti. A sorpresa, come la fiction con Francesco Arca, vivrete anche voi una settimana con buoni risultati. Soprattutto sul lavoro e soprattutto – tra martedì e giovedì – grazie a una luna favorevole e fortunata nel vostro cielo. Questo vorrà dire che vivrete alcune gratificazioni professionali degne di nota. È un buon momento anche per l’amore, grazie a Venere nel vostro segno nel fine settimana, tra passione e nuovi incontri per i single.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Oroscopo della Settimana dal 4 al 10 maggio 2026

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