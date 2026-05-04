Al Bioparco di Roma è nato un nuovo canguro di Bennett, un piccolo esemplare che pesa circa un grammo alla nascita. Il cucciolo ha già iniziato a muoversi e a cercare il marsupio della madre, dove resterà per diverse settimane. La gestione di questo nucleo fa capo a un team di specialisti che si occupa della cura e del benessere degli animali, garantendo le necessarie attenzioni per il suo sviluppo.

? Cosa scoprirai Come fa un neonato di un grammo a raggiungere il marsupio?. Chi coordina la gestione biologica di questo nuovo nucleo al Bioparco?. Quanto tempo trascorre il piccolo all'interno della sacca della madre?. Perché sono previste altre nascite nel gruppo dei sei esemplari?.? In Breve Il gruppo di sei esemplari è composto da due maschi e quattro femmine.. La gestazione dura circa un mese e dieci giorni con neonati sotto un grammo.. Il cucciolo rimarrà nel marsupio per 9 mesi e allattato fino a 17 mesi.. L'esperta etologa Paola Palanza coordina il nucleo biologico del Bioparco.. Un nuovo esemplare di canguro di Bennett è nato presso il Bioparco di Roma, arricchendo il gruppo di esemplari arrivati dalla Francia lo scorso novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bioparco di Roma: nasce un nuovo piccolo canguro di Bennett

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ANSA.it. . Un cucciolo di canguro nato al Bioparco di Roma, prime uscite dal marsupio del piccolo di Bennett, #ANSA - facebook.com facebook

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