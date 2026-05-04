Biogem nuovi appuntamenti presso la Biblioteca di Ariano Irpino

Presso la Biblioteca di Biogem, situata in via Camporeale ad Ariano Irpino, si svolgono nuovi incontri dedicati alla cultura. La struttura è un istituto di ricerche specializzato in biologia e genetica molecolare. Gli eventi, che si ripetono nel corso delle settimane, coinvolgono il pubblico locale e prevedono approfondimenti su tematiche scientifiche e culturali. La programmazione include incontri aperti a tutti gli interessati.