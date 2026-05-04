Biogem nuovi appuntamenti presso la Biblioteca di Ariano Irpino
Presso la Biblioteca di Biogem, situata in via Camporeale ad Ariano Irpino, si svolgono nuovi incontri dedicati alla cultura. La struttura è un istituto di ricerche specializzato in biologia e genetica molecolare. Gli eventi, che si ripetono nel corso delle settimane, coinvolgono il pubblico locale e prevedono approfondimenti su tematiche scientifiche e culturali. La programmazione include incontri aperti a tutti gli interessati.
Si rinnovano gli appuntamenti culturali presso la biblioteca di Biogem, istituto di ricerche in biologia e genetica molecolare sito in via Camporeale ad Ariano Irpino.Evento in programmaL’evento, come sempre aperto al pubblico, è in programma venerdì 8 maggio alle ore 17.00. La prof.ssa Lucetta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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